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PARTY LIKE IT MATTERS

GREAT ENTERTAINMENT, INTERACTIVE EXPERIENCES, THE BIGGEST CONVERSATIONS. DISCOVER A NEW WAY TO FESTIVAL, THIS MAY 15-16.

OUR MISSION: RESET AMERICA

WE ARE HOSTING CONVERSATIONS ABOUT HOW WE CAN REIMAGINE DEMOCRACY, RACIAL JUSTICE, EDUCATION AND MORE. WE ARE PARTNERING WITH UNCF TO COMMIT PROCEEDS FROM OZY FEST TO HBCUs TO IMPROVE ACCESS TO EDUCATION FOR ALL. LEARN MORE HERE.

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HEADLINERS

OZY FEST BRINGS TOGETHER THE GAME-CHANGERS AND CHANGE-MAKERS WHO ARE AHEAD OF THEIR TIME AND WORTHY OF YOURS FOR A VIRTUAL CELEBRATION OF BOLD CHANGE AND BIG IDEAS.

  • DR. ANTHONY FAUCI

    DR. ANTHONY FAUCI

    Live Discussion

  • SEVYN STREETER

    SEVYN STREETER

    Musical Performance

  • CONDOLEEZZA RICE

    CONDOLEEZZA RICE

    Live Discussion

  • TIG NOTARO

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    Comedy Set

  • MALCOLM GLADWELL

    MALCOLM GLADWELL

    Live Discussion

  • MARK CUBAN

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    Live Discussion

  • ALICIA GARZA

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    Live Discussion

  • MARCUS SAMUELSSON

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    Food

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OK, BUT WHAT'S OZY?

OZY FEST IS BROUGHT TO YOU BY THE MINDS OF OZY, A MEDIA AND ENTERTAINMENT COMPANY FOR CURIOUS PEOPLE. OUR MISSION IS TO HELP YOU DISCOVER THE WORLD MORE BROADLY AND MORE BOLDLY BY INTRODUCING YOU TO THE NEW AND THE NEXT — RISING STARS, FRESH TRENDS, PROVOCATIVE IDEAS AND BOUNDARY-PUSHING CULTURE — THROUGH EVENTS, TV SHOWS, STORIES, PODCASTS AND MORE.

WANT TO KNOW MORE? CHECK OUT WHAT WE HAVE ON AIR (TV), IN EAR (PODCASTS), AND ONLINE (OZY.COM).

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For inquiries about OZY Fest, including partnerships and sponsorships, email us at ozyfest2021@ozy.com.

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