Spot the Difference, May 27, 2021
Spot the Difference, May 27, 2021
By Charu Kasturi
By Charu Kasturi
Answers: Different masks, yellow and red ties, pencil on the desk and a white hat on a student.
Winners: Ira T., Laura S., Jon S., Jennifer M., Jill W., Lon O., Peter S., Lisa L., Cindy A., Diane S., Amber P., Bobbette W., Darcy M., Margi M., Randy O., Connie W., Janet N., Lois E., Norris G., Paul L., Roula A., Joyce P., Robert S., Dennis Y., Sherrin T., Ron J., Julie R., Donna-Lee Y., Jacqueline T., Stephen J.C., Mayra M., Jack T., S. Mark S., Mike S.M., J. Dale Smith, Hedwig H., Barbara I., Linda T., Gope S., Tracie S., Linda A., Jean M., Shirley A., Christopher G., Kazeem K., Scott A., Joe D., James C., Linda K., Elizabeth H., William P., Judy B., Tina L., M.E. Hutchinson Jr., Catherine L., Geraldine W., Donna J., Gregg H., Mark M., Shari O., Brandi, B. Larson, Mark SA., Anita, Joanna L., Michael M., Ernie H., Louanne V., Krlvet T., John F., Donna B., Nora B., Laurel S., Catherine A., Elena T., Stephanie C., Jane L., E.S. Noyer, Zeff R., Sarah L., G. Henry, Dottie R., Kim E.W., Henry M.A., Liz S., Betty D., David L., Nancy C., Ray B., Linda O., Donnamarie M., Carolyn B., Marcia S.C., Suzanne M., Eric S., Gary G., Jennifer D., Ishtiaq J., Anne B.,
- Charu Kasturi