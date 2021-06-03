Spot the Difference, May 27, 2021 - OZY | A Modern Media Company

Spot the Difference, May 27, 2021

Spot the Difference, May 27, 2021

By Charu Kasturi

By Charu Kasturi

Answers: Different masks, yellow and red ties, pencil on the desk and a white hat on a student.

Winners: Ira T., Laura S., Jon S., Jennifer M., Jill W., Lon O., Peter S., Lisa L., Cindy A., Diane S., Amber P., Bobbette W., Darcy M., Margi M., Randy O., Connie W., Janet N., Lois E., Norris G., Paul L., Roula A., Joyce P., Robert S., Dennis Y., Sherrin T., Ron J., Julie R., Donna-Lee Y., Jacqueline T., Stephen J.C., Mayra M., Jack T., S. Mark S., Mike S.M., J. Dale Smith, Hedwig H., Barbara I., Linda T., Gope S., Tracie S., Linda A., Jean M., Shirley A., Christopher G., Kazeem K., Scott A., Joe D., James C., Linda K., Elizabeth H., William P., Judy B., Tina L., M.E. Hutchinson Jr., Catherine L., Geraldine W., Donna J., Gregg H., Mark M., Shari O., Brandi, B. Larson, Mark SA., Anita, Joanna L., Michael M., Ernie H., Louanne V., Krlvet T., John F., Donna B., Nora B., Laurel S., Catherine A., Elena T., Stephanie C., Jane L., E.S. Noyer, Zeff R., Sarah L., G. Henry, Dottie R., Kim E.W., Henry M.A., Liz S., Betty D., David L., Nancy C., Ray B., Linda O., Donnamarie M., Carolyn B., Marcia S.C., Suzanne M., Eric S., Gary G., Jennifer D., Ishtiaq J., Anne B.,

  • Charu Kasturi

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