Spot the Difference, March 4, 2021

Answers: Empty booth number 5, different numbers on the booth to the right, a flying saucer poster and a trumpet.

You Got It Right: Martin P., Juawana H., Christopher E., Mary H., Jeannie S., Ann O., John E., Eric O., Damian F., Jessica L.S., Andrea H., Scott K., Brownman, Lou J., Jennie R., Donna D., Mike G., Jack T., Leece W., Vivyan L., Cindy F., Jason W., Sandy M., Nick F., Jill B., Carl T., Don W., Malaika M., Craig H., Mozik, Paula T., Jacqueline T., Mark M., James C., Irwin H., Jami B., Barbie L., Jennifer F., Sonia R., Dennis M., Alexandra P., Laketia P., Joseph H., Kwame C., Charlie C., John C.P., Sandra M., Kay M., Erica H., Dorwonda W., John P., Kyle M., david S., Robert J., Rachel D., Cindy A., Prashant S., Kiervan D., Steven T., Patti B., Carol W., Carter H., Jeffrey T., Brooke L., Bill W., Heidi A., Dan P., Linda T., Robin D., Louanne V., Kay M., Lynn F., Donnamarie M., Cheryl G., John D., Jennifer D., Joyce R., Olivia W., Mitch W., Marisa C., Tiffany G., Terry D., Pete B., Torrez G., Sandy B., Adele K., Carla D., Patrick G., Nadia H., Karen D., Jennifer D., Peggy K., Sharon, Bruce S., Donna B., Richard B., Christie B., Janet B., Jackie H., Kathleen S., Shari O., Ruth B., Kimberly W., Brezi L., Gil B., Steve B. Darrell P., Lynne Y., Leroy K., Stephen G., Deborah J., Chris B., Rick R., Bob O., Mary-Ellen Q., Richard W.H., Burnett T., Jolita C., Leslie R., Jane L., Elizabeth P., T. Davey, Brooke B., Jeannie B., Peter H., Leander T., Marcy P., Rand E., Gary G., Bobbette W., Irene S., Elizabeth T., Kurt J.C., Mariana B., Lise H., William P., Isaac J., Bob. S., Karen S., Cathy J., Elizabeth W.J., Steven S., Tiffany B., Mary W.S., James R., Susan L. and Tom. Congratulations!!!