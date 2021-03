Answer: WIYC Muscle Test

Last Friday, on March 5, we asked you if could identify the creature that’s so strong it can lift up to 5,000 times its body weight.

The correct answer: An ant.

